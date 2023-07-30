Tapu ve Kadastro'dan hazineye 27,4 milyar liralık katkı sağlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla gayrimenkul üzerine yapılan tüm işlemler vasıtasıyla hazineye toplam 27,4 milyar liralık katkıda bulundu.

Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinden kadastrolara, taşınır ve taşınmaz yapılardan mekansal bilgi sistemleri altyapısına kadar birçok alanda hizmet veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), bu hizmetlerden elde edilen bedellerle de bütçeye önemli katkı sağlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Genel Müdürlüğün, yalnızca bu yıl Haziran ayına kadarki sürede bütçeye katkısının 27 milyar 414 milyon 354 bin 497 lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

SON 2 YILDA TOPLANAN HARÇLAR YAKLAŞIK 96 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI



Bakan Özhaseki, "Son 2 yılda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerinde gayrimenkuller üzerine yapılan işlemler sayesinde hazineye önemli katkı sağlandı. 2021 yılında 24 milyar 896 milyon 843 bin 26 lira harç bedeli toplandı. 2022 yılında bu rakam 43 milyar 583 milyon 849 bin 955 lira, 2023 yılının Haziran ayına kadar ise 27 milyar 414 milyon 354 bin 497 lira oldu. 2021 yılından bu yana toplam 95 milyar 895 milyon 47 bin 478 liralık bir rakam, hazineye yansıdı" ifadelerini kullandı.

AİLE KONUTU ŞERHİNİN DE KATKISI BÜYÜK



TKGM eliyle yürütülen ve hazineye destek sağlayan diğer bir uygulama da aile konutu şerhi oldu. Aile konutu şerhi ile 2021 yılında 22 bin 272 işlem yapılırken, 2022 yılında bu sayı artarak 25 bin 644'e ulaştı. 2023 yılının Haziran ayına kadarki dönemde ise bu rakam 11 bin 245 olarak gerçekleşti.