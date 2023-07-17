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17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:20:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:20:00

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını paylaştı: Partiden atın gitsin bu adamı

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Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. Kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydını paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var. İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim." dedi.

28 Mayıs'ta yaşanan seçim mağlubiyetinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert eleştirilerde bulunan ve CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüdü.

Özcan, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu ileri sürdüğü bir ses kaydını sosyal medyadan paylaştı.

"ARKAMDA HERHANGİ BİR 'GİZLİ GÜÇ' YOK"

Kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı" ifadelerinin kullanıldığı bir ses kaydını sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.

"YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"

Kimsenin maşası olmayacağını belirten Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması...' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP Yüksek Disiplin Kurulu Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu
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