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Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun çevresini işaret etti: Yürüyüş için 'rüşvet teklifi' iddiası
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02 Temmuz 2023 Pazar 21:42:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 21:42:00

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun çevresini işaret etti: Yürüyüş için 'rüşvet teklifi' iddiası

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Son dönemde CHP'de değişim çağrıları yapan CHP'den ihraç edilmesi beklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, değişim için yapacağı yürüyüşe engel olmak için rüşvet teklifi aldığını ifade etti. 'Değişim' için CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini belirten Özcan, "Bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için yapıyorum. Bana bir de yürümemem için özel adamlar gönderiyorlar. Göndermeyin kardeşim" diye konuştu.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı eleştiriler dolayısıyla ihraç edilmek üzere disipline sevk edildi.

Partiden ihraç edilmesine kesin gözü ile bakılan Özcan, 'değişim' için Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıkladı.

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Yarın saat 13.30'da Bolu Anıt Parkın önünden, 'Değişim' tişörtü ile Ankara CHP Genel Merkezine 10 gün sürecek olan yürüyüşü başlatacak olan Özcan, "Bu yürüyüş için önce efor testinden geçtim. Bacağım kırılsa da, tekerlekli sandalyeye muhtaç olsam da. Yürüyüşümü tamamlayacağım. Bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için yapıyorum. Bana bir de yürümemem için özel adamlar gönderiyorlar. Göndermeyin kardeşim" dedi.

Etiketler : CHP Tanju Özcan CHP Genel Merkezi Kılıçdaroğlu Bolu Belediye Başkanı
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