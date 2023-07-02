Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun çevresini işaret etti: Yürüyüş için 'rüşvet teklifi' iddiası

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı eleştiriler dolayısıyla ihraç edilmek üzere disipline sevk edildi.

Partiden ihraç edilmesine kesin gözü ile bakılan Özcan, 'değişim' için Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEVRESİ İÇİN 'SİYASİ RÜŞVET' VURGUSU

Yarın saat 13.30'da Bolu Anıt Parkın önünden, 'Değişim' tişörtü ile Ankara CHP Genel Merkezine 10 gün sürecek olan yürüyüşü başlatacak olan Özcan, "Bu yürüyüş için önce efor testinden geçtim. Bacağım kırılsa da, tekerlekli sandalyeye muhtaç olsam da. Yürüyüşümü tamamlayacağım. Bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması için yapıyorum. Bana bir de yürümemem için özel adamlar gönderiyorlar. Göndermeyin kardeşim" dedi.