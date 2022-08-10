Tanju Özcan kendi ağzıyla söyledi: Irkçı derler ama yaptım bunu

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni ırkçılık: Iraklıya mezar yeri vermedi
Kaynak: DHA
Bolu Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tanju Özcan, Irkçı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıklayan Özcan, "Bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin' dedim. Ben istemiyorum Bolu'ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu" dedi.
Bolu Belediye Meclisi ağustos ayı ilk oturumu belediye meclisi salonunda gerçekleştirildi.
İmar konusunun görüşüldüğü maddede konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'ndan 10 tane yer alan Irak uyruklu bir kişinin satış işlemini iptal ettiğini açıkladı.
Özcan, "Şehitlik mezarlığında şehitlik dışında mezar yeri kalmadı bildiğim kadarıyla. Burada bilindiği üzere mezar yerleri satılıyor. Satılmış olanlar var. Hatta bir tane Iraklı gelmiş 10 tane mezar yeri almış. İptal ettirdim. 'Adamın parasını verin' dedim. Ben istemiyorum Bolu'ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama yaptım bunu" diye konuştu.
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