VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Hakkında soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan'ın NATO resti: "Hayır" diyeceğiz
Mezar taşları da dijital ortamda!
Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak
İnci kefaline havadan ve karadan koruma
Dudak okuyarak sessizlikten sıyrıldı
WhatsApp'tan büyük yenilik: Gruplardan sessizce kaçacağız
Güzellik buluşması
Gibi 2 fırın ekmek yemeli
‘Emanet' dizisinde yer almayacak
Sporcu Hande
Evlendiler
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekoru kırdı
BALIKESİR TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR
Çok güzel bir duygu
İlk kez tarhana çorbası içtim
Tilki, Times meydanında
Tarihi Rotalar her cumartesi TV4'te
Türkiye'nin yeni gemisi Doğu Akdeniz'de sondaja başlıyor
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki!
Tarihi filmde sete paydos!
Meryem yine Cannes'da
19 Mayıs 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 16:00:00

Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

ABONE OL

Sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça yazılı ilanlar astıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ‘nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentteki bilboardlara sığınmacılar için afiş astırdı. Afişler Türkçe ve Arapça olarak hazırlandı.

"Bolu Belediyesi'nden sığınmacılara son çağrı" sözleriyle başlayan ilanlarda "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Tanju Özcan hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Afişler de savcılık kararıyla kaldırıldı.

Bolu Belediyesi'nin sığınmacılara yönelik ilk ayrımcılığı bu değil.

Daha önce de Bolu'da yaşayan yabancıların su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına karar verilmişti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediyesi'nin ayrımcılık yasağına aykırı karar almasından dolayı belediyeye 40 bin lira ceza kesti. .

Etiketler : tancu özcan bolu sığınmacı
‘Gönül Dağı' Lyon'da

‘Gönül Dağı' Lyon'da
Setlerde geri dönüşüme uyulmalı

Setlerde geri dönüşüme uyulmalı
Çocuk festivali

Çocuk festivali
Eşi ve oğluyla film çekecek

Eşi ve oğluyla film çekecek
Yüzüğü fotoşopla sakladı

Yüzüğü fotoşopla sakladı
Sadece 5 bölüm çekebildiler

Sadece 5 bölüm çekebildiler
Eşinin soyadını sildi

Eşinin soyadını sildi
Yeni rekor peşinde

Yeni rekor peşinde
"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında

"Yap Bakalım" yakında tv4 ekranlarında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX