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Talimatı Başkan Erdoğan vermişti: Komşuya yardım için gönderilen uçakların çalışmaları sürüyor
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24 Temmuz 2023 Pazartesi 23:05:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 23:05:00

Talimatı Başkan Erdoğan vermişti: Komşuya yardım için gönderilen uçakların çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadele amacıyla Rodos Adası'na gönderilen hava araçlarının iki günde 138 sorti yaptığını, 414 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından, Rodos'a gönderilen hava araçlarının çalışmaları hakkında paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Yunanistan'da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla gönderilen hava araçlarımız tarafından iki günün sonunda toplam 138 sorti yapıldı 414 ton su atımı gerçekleştirildi. Uçuş ekibimizin yangınla mücadelesi aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı başkan erdoğan yunanistan orman yangınları orman yangınları mücadelesi
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