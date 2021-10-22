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22 Ekim 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 17:30:00

Talihli pedalla döndü

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Ailesinin ekmek alacak parası yokken, zorluklarla bir bisiklet sahibi olan Ahmet, arkadaşlarının yönlendirmesiyle bisiklet sporuna adım attı. Bu sporun kendisine para da kazandırdığını görünce daha çok pedal çevirdi. Giydiği milli formayla Avrupa şampiyonlukları elde etti şimdi de ABD'de forma giyecek.

İLK AVRUPA BİSİKLET ŞAMPİYONUMUZ

Konya'da çocukluk yıllarında bisikleti olmasını hayal eden ve buna kavuştuktan sonra da sürekli pedal çevirerek milli sporculuğa kadar ulaşan Ahmet Örken'e (28) tutkusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapılarını açtı. Giydiği milli formayla Avrupa şampiyonlukları elde eden Örken, 2022 yılında ABD'deki Wildlife Generation Pro Cycling takımında forma giyecek.

AİLESİNİN YÜZÜNÜ DE GÜLDÜRDÜ

Bisiklet sporundan elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlayan Örken, "Annem ve babam ayrıydı. Ben annemle kalıyordum ve çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ekmek alacak paramız yoktu. Bu spora başlamamla birlikte maddi sıkıntılarımızı aştık. Ailem çok mutlu oldu. Başarılarım devam ettikçe teklifler gelmeye başladı. Şimdi ABD'de forma giyeceğim" dedi.

Türkiye'nin ilk 23 Yaş Altı Gençler Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonu olduğunu söyleyen Ahmet Örken, "İşin içinde bisiklet olunca antrenmanlara ve turnuvalara çok hevesli hazırlandım. Türk bisiklet tarihinde ilk Avrupa bisiklet şampiyonluğuna sahibim. Hedefim önce dünya şampiyonluğu daha sonra da olimpiyat şampiyonu olmak" diyor.

Etiketler : bisiklet ahmet örken türkiye
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