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20 Haziran 2022 Pazartesi 16:32:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 16:32:00

Take Off Girişim Zirvesi başvuruları başladı

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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi, Ekim 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul'da yarışacak girişimciler için başvurular açıldı.

Take Off Girişim Zirvesi başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi, Ekim 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul'da yarışacak girişimciler için başvurular açıldı.

Türkiye'den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan Take Off İstanbul, Take Off Bakü'den sonra 2022 yılında gerçekleşen ikinci zirve olacak.

Zirve şimdiye kadar birçok ülkeden 500'den fazla davetli girişime, 100'ü aşkın konuşmacıya, ekosistemin en iyi yatırımcılarına ve saygın 85 kurumdan çok sayıda profesyonele ev sahipliği yaparak 4 yıl içerisinde bölgeye ve girişimcilere değer katan önemli bir girişimcilik etkinliği haline geldi.

ULUSLARARASI ARENADA GİRİŞİMLERİ TANITMA FIRSATI

Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor. Yurt dışından ve yurt içinden başvuruların alındığı girişim zirvesinde girişimcilere nakit ödül, B2B Görüşmeler ve yatırım görüşmeleri başta olmak üzere birçok özel imkânlar sağlanıyor olacak. Katılımcılara teknoloji girişimlerinde fırsatlar sunan etkinlik, aynı zamanda katılımcılara ünlü girişimcileri canlı dinleme imkânı sağlayacak.

Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olması ile dikkat çeken zirvede, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara medeniyetlerin beşiği İstanbul ev sahipliği yapacak. Take Off Girişim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.takeoffistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru linki: https://www.t3kys.com/tr/takeOff/applyIst/2629/0/0

Basın iletişimi için:

Orkestra İletişim – 0212 570 80 88

Hatice Güleç - 0532 552 42 38 [email protected]

Tuba Yeruşan Aydın - 0535 586 51 57 [email protected] Basın Bülteni 20.06.2022

TAKE OFF GİRİŞİM ZİRVESİ BAŞVURULARI BAŞLADI

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi, Ekim 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul'da yarışacak girişimciler için başvurular açıldı.

Türkiye'den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan Take Off İstanbul, Take Off Bakü'den sonra 2022 yılında gerçekleşen ikinci zirve olacak.

Zirve şimdiye kadar birçok ülkeden 500'den fazla davetli girişime, 100'ü aşkın konuşmacıya, ekosistemin en iyi yatırımcılarına ve saygın 85 kurumdan çok sayıda profesyonele ev sahipliği yaparak 4 yıl içerisinde bölgeye ve girişimcilere değer katan önemli bir girişimcilik etkinliği haline geldi.

ULUSLARARASI ARENADA GİRİŞİMLERİ TANITMA FIRSATI

Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take Off Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor. Yurt dışından ve yurt içinden başvuruların alındığı girişim zirvesinde girişimcilere nakit ödül, B2B Görüşmeler ve yatırım görüşmeleri başta olmak üzere birçok özel imkânlar sağlanıyor olacak. Katılımcılara teknoloji girişimlerinde fırsatlar sunan etkinlik, aynı zamanda katılımcılara ünlü girişimcileri canlı dinleme imkânı sağlayacak.

Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olması ile dikkat çeken zirvede, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara medeniyetlerin beşiği İstanbul ev sahipliği yapacak. Take Off Girişim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.takeoffistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru linki: https://www.t3kys.com/tr/takeOff/applyIst/2629/0/0

Basın iletişimi için:

Orkestra İletişim – 0212 570 80 88

Hatice Güleç - 0532 552 42 38 [email protected]

Tuba Yeruşan Aydın - 0535 586 51 57 [email protected]

Etiketler : Teknofest Takeoff Havacılık Uzay Teknoloji
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