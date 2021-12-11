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11 Aralık 2021 Cumartesi 10:53:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 12:02:00

Tahir Güven cinayetinin faili itiraf etti! PKK talimat verdi, 'Miraz' katletti

Kaynak: AKŞAM

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AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in ölümüyle ilgili tutuklanan Emin Kalkan, cinayetin failini itiraf etti: “Tahir Güven katliamını Miraz isimli kişi, PKK/KCK terör örgütü faaliyeti olarak gerçekleştirdi.”

Şırnak Cizre'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili tutuklanan Emin Kalkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Kalkan "Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz isimli kişi, PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir" dedi. 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ile 4 ay önce tanıştığını belirten Kalkan, şunları anlattı:

HENDEK İÇİN OLUŞUM

"Bana HDP'de gençlikten sorumlu kişi olduğunu söyledi. Cizre'de gençleri bir araya getirerek, silah, mühimmat ve maddi yardımda bulunarak, tekrar hendek-barikat dönemindeki gibi örgütü güçlendirmeye çalıştıklarını anlattı. Saldırıdan iki gün önce buluştuk. Beni ajanlıkla suçladı, belindeki silahı gösterdi. Korktum, kendisi ile ilgili kimseye bilgi vermediğimi söyledi. Bunun üzerine benden açık hat istedi. Ertesi gün 200 TL karşılığında bir adet açık hat aldım ve kendisine verdim. 4 Aralık'ta tekrar buluştuk. Miraz bana alt sokaklarda bir yerde uyuşturucu baronu olduğunu, görüşmeye gideceğini, benim de yanında olmamı istedi. Korkudan teklifini kabul ettim. Her sokakta telefonla görüştüğünü gözlemledim. Miraz, yan sokağa hızlı adımlarla girdi. 4-5 saniye sonra birden fazla el silah sesi duydum. Kaçmaya başladım. Bizim evin yakınlarına kadar geldik. Burada Miraz telefonumdaki hattı bana verip telefonumu aldı. Ne olduğunu sorduğum zaman, bana gülerek 'benim işim tamamdır' dedi. Eve gittiğim zaman, Cudi'de Tahir Güven'in öldürüldüğünü söylediler. Miraz'ın silahla ateş ettiği kişinin, Tahir Güven olabileceğini orada anladım. Korkudan polise teslim olamadım. Ablamın evinde polis yakaladı. Tahir Güven'in öldürülmesi olayını Miraz yapmıştır. Kendisi bu cinayeti PKK/KCK terör örgütü faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirmiştir."

3 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Güven'in öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök'ün ise Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları sürüyor.

Etiketler : tahir gücen emir kalkan pkk terör örgütü hdp
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