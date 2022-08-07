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Tahıl sevkiyatında yeni gelişme... Gemiler peş peşe geliyor!
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07 Ağustos 2022 Pazar 18:36:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 18:40:00

Tahıl sevkiyatında yeni gelişme... Gemiler peş peşe geliyor!

Kaynak: İHA

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Ukrayna'dan Kocaeli Derince Limanı'na gitmek üzere yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı 'Polarnet' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemiler Rojen ve Polarnet İstanbul'da denetim için duraksamasının ardından harekete geçti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüntülenen gemilerden Rojen İngiltere'ye hareket ederken, Polarnet ise Kocaeli Derince'ye doğru yol aldı.

İHA'nın haberine göre, Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden "Polarnet" isimli 12 bin tonluk mısır yüklü gemi, dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirlemişti. Gemideki denetlemenin sona ermesiyle birlikte gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Polarnet gemisi Boğaz'daki yolcuğunun ardından Kocaeli'nin Derince Limanı'na demirleyecek.

Etiketler : Tahıl Gemi İstanbul Boğaz Ukrayna Rojen Polarnet
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