Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gemilerden ikisinin Çernomorsk Limanı'ndan, diğerlerinin de Odessa ve Yuzni'den hareket ettiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.