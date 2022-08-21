Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gemilerden ikisinin Çernomorsk Limanı'ndan, diğerlerinin de Odessa ve Yuzni'den hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.
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