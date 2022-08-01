Tahıl sevkiyatı başladı! Mısır yüklü gemi Odessa'dan hareket etti

Beklenen tahıl sevkiyatı başladı: İlk gemi bu sabah Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı başladı... Odessa Limanı'ndan ayrılan gemi Lübnan'a gidiyor.

Mısır yüklü gemi 9.15'te Odessa Limanı'ndan ayrıldı. İstanbul'daki denetimden sonra Lübnan'a gidecek.

MSB, TAHIL YÜKLÜ GEMİNİN YARIN İSTANBUL'DA OLACAĞINI AÇIKLADI Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul'da olacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı. BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SÜRECİN KESİNTİSİZ VE SORUNSUZ DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi

MSB, TAHIL YÜKLÜ GEMİNİN YARIN İSTANBUL'DA OLACAĞINI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini ve yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." bilgisi paylaşıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SÜRECİN KESİNTİSİZ VE SORUNSUZ DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz." dedi