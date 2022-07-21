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21 Temmuz 2022 Perşembe 21:22:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 21:22:00

Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın yapılacak

Kaynak: TRT Haber

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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

İletişim Başkanlığından tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek."

DÖRTLÜ TOPLANTI'DAN OLUMLU SONUÇ

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'da bir araya gelmişti.

"Dörtlü Toplantı"dan olumlu sonuç çıkmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna tahılına ilişkin toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" açıklamasını yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ukrayna tahılını görüşmek üzere bugün İstanbul'a geliyor.

Etiketler : Rusya Son Dakika Ukrayna
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