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22 Temmuz 2022 Cuma 10:33:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 10:33:00

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni İstanbul'da yapılacak

Kaynak: AA

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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

    Etiketler : Tahıl Sevkiyatı ANLAŞMA Antonio Guterres
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