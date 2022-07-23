23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:33:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2022 Cumartesi 00:33:00
Tahıl krizi İstanbul'da çözüldü, Türkiye'ye tebrik yağdı
Kaynak: TRT Haber
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Tahıl krizi, Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul'da imzalanan anlaşma ile çözüldü.
Birçok ülke milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
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