VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez: 4 reaktör devreye girdiğinde Türkiye'deki elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayab...
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Türkiye Gençlik Zirvesi- 3'te Gündem: Güçlü Yanım Türkiye
"Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin"
Etnospor'dan Bahçemde Şenlik Var Etkinlikleri
İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü başladı!
"4 reaktör devreye girdiğinde Türkiye'deki elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecek"
09 Mayıs 2023 Salı 14:36:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 14:36:00

MSB kaynakları, tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin girişimleri sonucu tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından "Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurduğu" açıklanmıştı.

MSB kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve "tahıl koridoru"nun yeniden işler hale getirildiğini bildirdi.

MSB: TAHIL ANLAŞMASI'NIN UZATILMASINI DA İÇEREN GÖRÜŞMELER 10-11 MAYIS'TA İSTANBUL'DA YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılacaktır.

Söz konusu görüşmelerde dünya gıda arzı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan 'Tahıl Koridoru'nun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi ile gıda fiyatlarında istikrarın sağlanarak ihtiyaç sahibi ülkelerin zarar görmelerinin önüne geçilmesi adına Tahıl Anlaşması'nın uzatılması, çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşleri için detaylı ve emniyetli bir tahliye planı oluşturulması konuları ele alınacaktır."

Etiketler : milli savunma bakanlığı tahıl koridoru türkiye rusya karadeniz
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş
Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi

Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi
Nazara karşı mavi önlem

Nazara karşı mavi önlem
Çocukluk aşkı klibinde

Çocukluk aşkı klibinde
Evlilik yakın

Evlilik yakın
Romantik kutlama

Romantik kutlama
"Türk dizileriyle gurur duydum"

"Türk dizileriyle gurur duydum"
Komiser Esra geliyor

Komiser Esra geliyor
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX