Tahıl koridorunda dünya panikte Türkiye devrede!

Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'nı hafta sonu askıya almasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülüğü, Türk yetkililer ve BM ekiplerinin tahıl taşıyan gemilerin denetimini yeniden başlattığını açıkladı. BM, Ukrayna ve Türkiye ile 16 gemi için hareket planı üzerine anlaşmaya varıldığını bildirdi. Ukrayna limanlarından çıkan ve İstanbul yakınlarında demirleyen 40 geminin denetleneceği kaydedildi BM, Moskova'nın bilgilendirildiğini de aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Dünyası Tıp Kurultayı'nda yaptığı açıklamada "Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Erdoğan kurultayda, "Buğdayların açlık tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılması konusunda gösterdiğimiz gayretin en yakın şahidi sizsiniz" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı da, Rusya'nın BM ve Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu kaydetti. Ukrayna'yı terk etmiş ve denetim için İstanbul'da bulunan tahıl yüklü gemilerin denetlenmesinin devam edeceği belirtildi. Bakanlık, Rus yetkililerin İstanbul'daki koordinasyon merkezinde görevine devam ettiğini de ekledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, anlaşmazlığın çözülmesi için taraflarla görüşme halinde olduğu belirtildi.

RUSYA ZARARI KARŞILAYABİLİR

Kremlin'den de tahıl koridoru ile ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Durum riskli ve garanti altında değil. Rusya gemilerin güvenliğini garanti edemiyor, Karadeniz tahıl anlaşması zor uygulanabilir" dedi. Peskov, tahıldan bir ölçüde yoksun kalan yoksul ülkelerin bu zararlarını karşılamaya hazır olduklarını belirtti.

AKAR, ŞOYGU İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü. Akar görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken sevkıyatın askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiğini ifade etti.