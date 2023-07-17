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17 Temmuz 2023 Pazartesi 21:25:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 21:25:00

Tahıl Koridoru diplomasisi: Bakan Fidan, Guterres ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Etiketler : Hakan Fidan Guterres tahıl anlaşması
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