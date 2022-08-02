Tahıl gemisi Türk kara sularına girdi
Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni Türk kara sularına girdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından tahıl gemisiyle ilgili açıklama yaptı.
Bakanlık, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." ifadelerine yer verdi.