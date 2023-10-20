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20 Ekim 2023 Cuma 16:51:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 16:51:00

TAG Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, otoyolda bir yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların Nizip ve Birecik ilçelerindeki hastanelere nakledildiğini ifade eden Çeber, "Otoyol, tek yönlü olarak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : TAG OTOYOLU KAZA CAN KAYBI
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