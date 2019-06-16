Tacikistan'da Başkan Erdoğan'dan liderlerle kritik görüşmeler

Başkan Erdoğan ikili görüşmelerine Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'la başladı. Başkan Erdoğan daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. İki liderin samimi sohbeti dikkat çekti.

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle de bir araya geldi. Liderlerin görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı.

KATAR EMİRİ ZİRVE'DE

Başkan Erdoğan, zirvedeki oturumun ardından ikili görüşmelerine devam etti. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le de bir araya gelen Başkan Erdoğan temaslarını tamamladıktan sonra yurda döndü.