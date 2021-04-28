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28 Nisan 2021 Çarşamba 20:54:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 20:54:00

Tablo açıklandı: Vaka sayısı 40 binin üzerinde

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Türkiye'de son 24 saatte 40 bin 444 yeni vaka, 2 bin 728 yeni hasta tespit edildi. 341 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 261 COVID-19 testi yapıldı, 40 bin 444 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 728 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 198 kişinin KOVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 718 bin 604'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26, vefat sayısı 39 bin 398, ağır hasta sayısı 3 bin 558 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Türkiye Günlük Koronavirüs Test sayısı Haftalık veri KOVID-19
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