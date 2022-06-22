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22 Haziran 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 11:57:00

T-72 tanklarını gönder, Leopard 2A4 tanklarını al!

Kaynak: Star Gazetesi

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Almanya, Ukrayna'ya Sovyet yapımı T-72 tanklarını vermesi halinde, Slovakya'ya Leopard 2A4 tankları verme konusunda anlaşmıştı. Ukrayna, Rus zırhlılarına karşı T-72 tanklarını almayı beklerken, hayal kırıklığına uğradı. Almanya ile Slovakya'nın T-72 ve Leopard 2 tanklarını kapsayan anlaşmasının, ertelendiği duyuruldu.

Slovakya'nın Ukrayna'ya eski Sovyet yapımı T-72 tank tedarik edeceğini ve karşılığında Almanya'dan modern Leopard 2A4 tankları alması bekleniyordu. Ancak, Alman yayın kuruluşu N-TV'nin haberine göre, Alman tarafı eskilerinin yerine 15'ten fazla modern tank bulamadığı için anlaşmanın uygulanmasında sorunlar yaşandı.

Slovak Savunma Bakanlığı, sadece 15 Leopard 2A4 tankının yetersiz olduğunu, bir tugay oluşturmak için 30 tanka ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Bakanlık daha az tankın bir çözüm olmadığını açıklarken, Berlin ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht daha önce, NATO müttefikleriyle eski silahların Kiev'e nakli ve bunların yerini modern Alman yapımı silahlarla değiştirilmesine ilişkin müzakerelerin "çok iyi gittiğini" söyledi. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nant ise ülkesinin komşu Ukrayna'ya zaten 154 milyon avroluk askeri yardım sağladığını hatırlattı.

T-72 TANKLARINI GÖNDER LEOPARD 2'LERİ AL

Slovakya, Almanya'nın Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalma 30 adet T-72 göndermesi karşılığında 15 Leopard 2A4 tank alma teklifini reddettiği bildirildi.

Slovakya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Slovakya'da 30 adet T-72 tankı var. Yani 15 Leopard ana muharebe tankı bize yetmiyor. Bir tank taburu için 30 tanka ihtiyacımız var." ifadeleri yer aldı.

Almanya'da Şansölyelik, 21 Haziran Salı gününden itibaren, Ukrayna'ya halihazırda teslim edilmiş veya "teslim edilmesi planlanan" askeri teçhizatın tedarikine ilişkin ayrıntıları yayınlamaya başlayacak.

Teslimat ve planlarla ilgili bilgiler, şu ana kadar, yalnızca milletvekilleri ve ordudan ilgili yetkililer tarafından biliniyordu.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Hükümet Sözcüsü Stephen Hempstreet, "Berlin yakın müttefiklerimizin, örneğin ABD'nin uygulamalarına uyum sağlıyor." dedi.

Etiketler : Ukrayna Christine Lambrecht tephen Hempstreet
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