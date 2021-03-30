Süveyş'e alternatif rota! Çin'den Londra'ya en hızlı yol orta koridor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Ever Given' gemisinin karaya oturması sonrasında ticaretin durma noktasına geldiği Süveyş Kanalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Süveyş kanalı üzerinden gerçekleştirilen Uzakdoğu-Avrupa taşımacılığına doğu-batı ekseninde alternatif olabilecek en uygun rota, ülkemizden başlayan, Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi'ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben Orta Asya ve Çin'e ulaşan Hazar Geçişli 'Orta Koridor'dur" dedi.

ZARAR ÇOK BÜYÜK

Akşam'ın haberine göre, Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti: "Üretilen milyonlarca ton mal, Çin ve Güney Asya'dan kanal yoluyla Avrupa'ya taşınmaktadır. Yıllık ortalama 19 bin geminin kullandığı kanaldan yıllık 1.2 milyar ton yük taşınmaktadır. Bu rakam dünya ticaretinin yüzde 8'ine tekabül etmektedir. Kanalı her iki yönde tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev geminin günlük tahmini 9.6 milyar dolar zarara yol açtığı ifade edilmektedir."

TÜRKİYE YOLU KISALTIR

Bakan Karaismailoğlu, Çin'den Avrupa'ya uzanan 3 büyük ticaret yolu göz önüne alındığında bir konteynerin, Türkiye üzerinden 7 bin kilometre yol alarak 10-15 günde, Rusya Kuzey Ticaret yolu üzerinden 10 bin kilometre mesafe katederek 15-20 günde, Süveyş üzerinden 20 bin kilometre seyrederek 45-60 günde Avrupa'ya ulaştığını belirtti.

FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ

Karaismailoğlu "Bu itibarla, Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizi, orta koridor ülkeleri bir fırsat olarak görüp krizi fırsata çevirerek Süveyş koridorunun alternatifinin orta koridor olduğunu dikkate alarak, tüm ülkeler ile işbirliği halinde bu ticaret yolunun gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmalıdır" dedi.

TERS RÜZGAR TIKADI, DOLUNAY KURTARDI

Dev konteyner 7 günlük çalışmanın ardından dün sabah yüzdürüldü. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Ters esen rüzgar nedeniyle gemi tekrar karaya oturdu. Çalışmalar kaldığı yerden devam etti, Ever Given adlı gemi ikinci defa yüzdürülerek kanal trafiğe açıldı. Geminin yüzdürülmesinde önceki gece çıkan süper dolunay nedeniyle suların yükselmesinin etkili olduğu öğrenildi.