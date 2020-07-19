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19 Temmuz 2020 Pazar 10:05:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 10:05:00

Sütte QR kodlu dönem başlıyor!

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Domates ihracatıyla sık sık gündeme gelen Türkiye-Rusya ticari ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor.

Rusya, tütün, ayakkabı ve ilaç gibi ürünlerde QR kod uygulamasını şimdi de süt ürünlerinde zorunlu hâle getirmeye hazırlanıyor.

Buna göre 1 Ekim 2021 yılına kadar kademeli olarak süt ve süt ürünleri ithalinde QR kod uygulamasına geçilecek. Bu tarihten itibaren etiketleme yapılmayan ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Rus yetkililer sektörün uyum süreci, stok durumu ve sisteme dâhil olma süreçlerinde görülen sıkıntılar sebebiyle ilave geçi süreci uygulanabileceğini belirtiyor. Ancak Türk üreticiler 2,4 milyar dolarlık pazardan pay alabilmek ve mevcut pazarını kaybetmemek için tüm akreditasyon ve teknik düzenlemeler yapılmaya başladı. Rus Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi ise akreditasyonu tamamlanan ülkelerde işletmelerin ürünlerini kabul ediyor.

Bu yılın ilk 5 aylık verilerine göre, Türkiye 151 milyon dolar değerinde süt ve süt ürünü ihraç etti. Bu ihracın büyük bir kısmı Irak, Suudi Arabistan ve BAE’ye yapıldı. Rusya’ya yapılan ihracatın miktarı 3 milyon dolar oldu. Süt ve süt ürünleri adı altında yapılan ihracatta peynir, dondurma, peynir altı suyu ile süt ve krema bulunuyor. 2019 yılı genelinde Rusya’ya 4,7 milyon dolarlık süt ürünü satılmıştı. 2019’da yapılan toplam ihracat ise 356 milyon doları geçmişti.

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