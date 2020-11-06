Rezalette yeni gelişme: Tutuklandılar

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06 Kasım 2020 Cuma 15:19:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 15:19:00

Süt banyosu rezaletiyle ilgili yeni gelişme yaşandı! Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı

Kaynak: AA-DHA

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Konya'da süt toplama merkezinde gerçekleşen süt banyosu skandalıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süt banyosu görüntüleriyle ilgili gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Konya'da süt toplama merkezindeki süt banyosu görüntüleriyle ilgili 2 çalışan gözaltına alındı

Gözaltına alınan Emre S. ve görüntüleri çeken işçi Uğur T., ilk ifadelerinde görüntülerin 2 hafta öncesine ait olduğunu ve şakalaşmak için çektiklerini söyledi. 2 işçinin ayrıca, kazandaki sıvının süt değil deterjan olduğunu iddia ettiği, görüntüleri paylaştıktan sonra da bu kadar tepki alıp, büyüyeceğini düşünmediklerini söyledikleri öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

DHA'da yer alan haberde, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.

'Süt banyosu' skandalıyla ilgili açıklama yapan Torku firması, 'Süt banyosu' görüntülerinin yayınlandığı firmayla iş bağımız yok" dedi.

TORKU FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Süt banyosu' skandalıyla ilgili açıklama yapan Torku firması, 'Süt banyosu' görüntülerinin yayınlandığı firmayla iş bağımız yok" dedi.

Süt toplama merkezinde çalışan işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yarattı. Bu görüntülerin ardından sosyal medyada Konya'da süt ve süt üretimi yapan bazı firmaların isimleri, skandal yaşanan süt toplama merkeziyle birlikte anılmaya başlandı. Firmalardan Konya Şeker'in iştiraki olan Torku da görüntülerin çekildiği süt toplama merkeziyle iş bağının olmadığını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bugün internette dolaşıma giren, sadece gıda hijyeni yönetmeliği değil, vicdan ve ahlak ile de alakası olmayan videonun Konya'da bir süt toplama firmasında gerçekleşmesi sonucunda, Torku markamızın adının anılması nedeniyle açıklama gereği hasıl olmuştur. Paylaşımlarda görülen söz konusu firma ile başta Torku olmak üzere hiçbir Konya Şeker iştirakinin geçmişte bir iş bağı veya ticari alışverişi olmadığı gibi, bundan sonra da kesinlikle olmayacaktır. Torku'nun bu firmadan süt aldığına dair iddialar tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamakta olup konuyla ilgili yargı makamları nezdinde hukuki girişimde bulunulmuştur. Arkasında 900 bin çiftçi ortağıyla Konya Şeker’in bulunduğu "Torku Güvenilir Gıda Zinciri"nin iki temeli; sertifikalı çiftçilerden oluşan hammadde tedarik modelimiz ve yüksek teknolojinin kullanıldığı en üst düzeyde hijyenin sağlandığı Akıllı Üretim Tesisimiz ile siz değerli tüketicilerimize her aşamada titizlikle denetlenen ürünler sunduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz'

Etiketler : süt süt fabrikası süt banyosu skandal rezalet
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