Şuşa Beyannamesi imzalandı! Aliyev: Dünyanın gözü bugün burada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Fuzuli'de karşılandı. İki lider daha sonra beraber Şuşa'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından iki lider Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Ardından ortak basın toplantısı başladı.



Aliyev'in açıklamaları:

Tarihi bir gün. Erdoğan'ı Karabağ toprağında selamlıyoruz. Azerbaycan halkı adına selamlıyorum. Ortaklığımız hakkında bildiri ilişkilerimizi en yüksek düzeye taşıyor. Bugün burada müttefiklik beyannamesi imzaladık. Gelecek işbirliğimizin teminatçısı. Bugün Türkliye ve Azerbaycan dünyada en yakın ülkeler. Tarih, kültür, ortak etnik kökler, din, dil. halklarımızın kardeşliği. Eşsiz ortaklık örneği gösteriyoruz. Biz Atatürk ve Haydar Aliyev'in vasiyetine sadığız.

"MÜTTEFİKLİK BİLDİRİSİNDE ZENGEZUR KORİDORU ÖNEMLİ"

Şuşa Beyannamesi savunma ve askeri anlamda işbirliği öngörüyor. 2 mesele önemli. Savunma alanında, savunma sanayii alanında ve karşılıklı askeri yardımlaşma. Birbirimizin güvenliğini sağlayacağız. Müttefiklik hakkında imzalanan bildiride Zengezur koridorunun olması büyük önem taşıyor. Şuşa'yı kurtarmak büyük kahramanlık istiyordu.

Erdoğan, savaş başlayan ilk saatlerde açık destek gösterdi. Müdahale etmek isteyen güçleri durdurdu. Dedi ki; 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanında'. Azerbaycan'ın haklı sesi, Türk medyası tarafından dünyaya duyuruldu.

"KARDEŞLİK EBEDİDİR"

Ermenistan diz çöktü. Beyaz bayrak kaldırdı, teslim oldu. 30 yıla yakın devam eden işgal son buldu. Azerbaycan buna son verdi. Kardeş Türkiye'nin desteğiyle. Bu gösterdi ki; irade, azim, güç ve adalet olan yerde her şeyi elde etmek mümkündür. Aziz kardeşim Erdoğan'a Füzuli'deki yıkıntıyı gösterdim. Türkiye ve Azerbaycan birliği, kardeşliği ebedidir.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün farklı bir heyecanı yaşıyoruz. Şuşa 44 günlük savaşından ardından Ermeni işgalinden kurtulmuş oldu. Şuanda tabi arkadaki fonda görülen bina Ermeni mezalimin bu şaheserleri ne hale getirdiğinin bir ifadesi.

Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini Bakü'de beraberce paylaşmıştık. O gün yine bambaşka bir heyecan vardı. 6 ay sonra bu daha kadim şehir Şuşa'da kendisiyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Şuşa'ya gelirken şuanda çalışmaları gördük, yoğun bir çalışma var. Altyapıda, yollarda, enerjide, yüksek gerilim hatlarında çalışma var. Bu bölge suya da kavuşuyor.

Bölge kısa sürede havalimanına da kavuşacak, inanıyorum.

TOKİ de burada çalışarak adımlar atacak. Türkiye olarak biz de coğrafi komşuluğumuzu daha da derinleştireceğiz. Ortak geleceği birlikte şekillendireceğiz.

Önümüzdeki ticari ve ekonomik işbirliğimizi genişleteceğiz. Ticaret hacmimizi 2023 yılında 15 milyar dolara çıkarma hedefimize adım adım ilerliyoruz

Artık bölgede tüm taraflar için yeni iş imkanları doğmuştur. Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet elini tutmasını temenni ediyoruz"

Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açacağız.