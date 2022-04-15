Sürüyken dost değiller!

Bursa Osmangazi'de geçen hafta Gündoğdu Mahallesi'nde, okula giden Ö.E. (10), köpeklerin olduğu yeri geçtiklerini söyleyerek babaannesinin yanından ayrıldı. Ö.E bir süre yürüdükten sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Sesleri duyan babaanne ve çevredekiler Ö.E.'nin yardımına koştu. Vatandaşlar Ö.E.'yi köpeklerden kurtararak özel araçları ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü.

30'DAN FAZLA ISIRIK İZİ VAR

Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve ameliyata alınan çocuğun vücuduna 80 dikiş atıldı. Büyük travma yaşayan Ö.E.'nin annesi Fatma Elikesik, şunları söyledi: "Kollarıyla yüzünü kapatarak koruyabilmiş. Bacaklarında çok derin yaralar var. Kafasında pençe izleri var. Doktorumuz 30'dan fazla ısırık olduğunu söyledi. Çok şükür atardamar, toplardamar ve sinirlerde bir hasar yok ama kas kayıpları var bacaklarda."

15 AYDA 881 ISIRMA

İstanbul'da 25 ilçeden 15 ayda 18 bin 791 sokak köpeği ihbarı geldi. Bunlardan 881'i 'ısırma vakası' olarak kayıtlara geçti. 140 vakayla Arnavutköy ilk sırada yer alırken, 103 vakayla Esenyurt ikinci, 72 vakayla Sarıyer üçüncü sırada yer aldı.

Kollarında, bacağında saçlı derisinde ve karnında ısırık izleri olan çocuğun ameliyatı iki saat sürdü.

5 METREDEN DÜŞEREK KURTULDU

Karaman Park Vadi'de genç bir kız köpeklerden kaçarken 5 metre yüseklikten düştü. Başından yaralanan genç kızın kol, omuz ve kaburgalarında kırıklar meydana geldi.

KAÇARKEN EZİLİYORDU

Tekirdağ Çorlu'da geçtiğimiz şubat ayında Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan İmar Sokak'ta küçük bir çocuk sokak köpeklerinden korkup kaçmaya çalıştı. Çocuğun aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu. İlçe sakinleri, "Gerekli çözüm bulunmalı" dedi.

MARKETE GİDERKEN MOTORUNA SALDIRDILAR

Aydın Didim'de markete gitmek için evinden çıkan Turgut Sever adlı kişiye sokak köpekleri saldırdı. Motordan düşen Sever, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sever, sosyal medyadan "Tarafınıza defalarca şikayette bulunmama rağmen hiç bir geri dönüş yapılmadı sokak köpeklerine çare bulun evimizden çıkıp işimize gücümüze gidemiyoruz..." diyerek paylaşım yaptı.

ÖĞRETMENDEN TEPKİ: 'KÖPEKLER BARINAKLARA'

Mardin Kızıltepe'de bir öğretmen, öğrencisinin sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyledi. Sosyal medyadan yaralanan öğrencisinin fotoğrafını paylaşan öğretmen şunları yazdı: "Bu öğrencim dün sabah Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yakınında 08.30 gibi köpeklerin saldırısına uğradı. Kaçarken dengesini kaybedip düştü. Kolları elleri ayakları yara içinde. Köpekler barınaklara."

ÇÖZÜM ARTIK YEREL BELEDİYELERDE

Mevcut düzenlemeye göre belediyeler hayvanları aşılıyor, kısırlaştırıldıktan sonra alındığı yere bırakıyor. Yasada zorunlu kılınan barınak meselesi ise belediyeleri zorluyor çünkü yeterli sayıda barınakları yok.

300 BARINAK YETERSİZ

AKŞAM'a konuşan TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Türkiye'de bin 240 civarındaki belediyenin irili ufaklı 300'e yakın yetersiz barınaklarının olduğunu biliyoruz" dedi. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre beledilere ciddi yükümlülükler getirildiğini hatırlatan Kılıç, şunları söyledi: "Merkezlerde aşılama, tedavi, kısırlaştırma, kimliklendirme ve çiplendirme ve ilave olarak psikolojik agresyon tedavisi yapılacak şekilde düzenlenecek. Kanunla bu sorumluluklar yerel yönetimlere verildi. Kanunu yerine getirmeyenlerin belediye başkanları da dahil olmak üzere görevi ihmalden yargılanabilmesinin de yolunu açtık."

KANUN MECBUR KILIYOR

"Türkiye'de sayıları tam olarak tespit edilmemiş olmakla beraber yaklaşık 4 milyon kadar sahipsiz sokak köpeğinin olduğu tahmin ediliyor. Belediyelerden nüfusu 75 bine kadar olanların 2024'te, 75 binden büyük olanların ise 2023 sonuna kadar rehabilitasyon merkezleri kurmaları kanunen mecburi kılındı."

YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

"Bu rehabilitasyon merkezlerinin yapılması için gerekli olan finansman belediyelerin bütçelerinin yüzde 0.3 ila 0.5'inden karşılanacak. Bunu yakından takip edeceğiz. Yoksa istenmeyen olayların ve eylemlerin engellenmesi mümkün değil. Özellikle kısırlaştırmaya ağırlık verilmeli."

YASA 'AŞILAYIP GERİ BIRAKILMASI ESAS' DİYOR

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesi şöyle: "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır."