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03 Ocak 2024 Çarşamba 10:49:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 10:49:00

Sürücüsüz yerli metro seti teslim edildi

Kaynak: AA

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'İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 'Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururunu yaşıyoruz' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"nde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün teslim aldığımız yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretilen ilk aracımız 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururunu yaşıyoruz"

Etiketler : sürücüsüz metro tören abdülkadir uraloğlu
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