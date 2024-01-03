Sürücüsüz yerli metro seti teslim edildi
Kaynak: AA
'İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 'Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururunu yaşıyoruz' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"nde konuştu.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:
"Bugün teslim aldığımız yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretilen ilk aracımız 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı.
"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururunu yaşıyoruz"