Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz. #MSB pic.twitter.com/GUVw8hHNWm