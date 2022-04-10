Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2022
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz. #MSB pic.twitter.com/GUVw8hHNWm
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