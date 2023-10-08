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Suriye'nin Kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi
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08 Ekim 2023 Pazar 22:33:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 22:33:00

Suriye'nin Kuzeyine hava harekatı: 6 hedef imha edildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere saat 22.00'de hava harekatları icra edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir."

Açıklamada, icra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Etiketler : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HAVA HAREKATI SURİYE MEHMETÇİK
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