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06 Ekim 2023 Cuma 00:02:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 00:02:00

Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 30 hedef imha edildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00'te hava harekatları icra edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Etiketler : MSB HAVA HAREKATI SURİYE
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