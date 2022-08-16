VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır
Başkan Erdoğan, Malezya Kralı'nı resmi törenle karşıladı!
Şehidin kanı yerde kalmadı: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
SSB: S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil
"Türkiye afetlerle mücadelede ve diğer konularda 23 yıl önceki Türkiye değildir"
Fransız gazetesi: Türk Havayolları krizin en büyük kazananı
AP Başkanı Metsola'ya Yunanistan'daki dinleme skandalına tepki çağrısı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Almanya'da nehirlerdeki düşük su seviyesi ekonomiyi tehdit ediyor
Beşiktaş, 18 yaşındaki Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandı
Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 1 milyon 681 bin kök kenevir ele geçirildi
Akademi Ödülleri 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather'dan özür diledi
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılanmasına başlandı
Konut Fiyat Endeksi haziranda yüzde 9,0 arttı
"Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü"
Antalya yabancıya konut satışında 68 ay sonra İstanbul'u geçti
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti
Atletizm Federasyonun 100. kuruluş yıl dönümünde gelen tarihi başarı
Devlet Tiyatroları yaz boyunca oyun sergilemeye devam ediyor
Gazprom, Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi
"Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız"
Malezya Hava Yolları'ndan 20 uçak siparişi aldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü
16 Ağustos 2022 Salı 17:42:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 17:43:00

Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkkypg
Yeni ikili

Yeni ikili
8 yıllık aşkta mutlu son

8 yıllık aşkta mutlu son
Tatil bitti, iş zamanı

Tatil bitti, iş zamanı
Haftada 100 kıyafet giyiyorum

Haftada 100 kıyafet giyiyorum
Aile keyfi

Aile keyfi
Akşam yürüyüşü

Akşam yürüyüşü
Bankacılıktan müzisyenliğe

Bankacılıktan müzisyenliğe
Set sonrası Çanakkale çıkarması

Set sonrası Çanakkale çıkarması
Ailecek tatil keyfi

Ailecek tatil keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes