Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
- Bakan Çavuşoğlu: Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır
- Başkan Erdoğan, Malezya Kralı'nı resmi törenle karşıladı!
- Şehidin kanı yerde kalmadı: 18 terörist etkisiz hale getirildi
- Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
- SSB: S400 tedarikinde yeni bir gelişme söz konusu değil
- "Türkiye afetlerle mücadelede ve diğer konularda 23 yıl önceki Türkiye değildir"