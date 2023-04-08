VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KKTC'den ABD'ye tepki: Atılan adımlara kararlılıkla karşılık verilecektir
"Başakşehir-Kayaşehir metro hattıyla ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacak"
Bakan Nebati: Bizim yaptıklarımızı idrak edemiyorlar
İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının ardından bölgede "sükunet" hakim
Güney Afrika'da bir Osmanlı hatırası: Nur'ul Hamidiye Camisi
Depreme kuvözde yakalanan Meryem bebek iki ay sonra ailesine kavuştu
08 Nisan 2023 Cumartesi 16:21:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 16:21:00

Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk barış pınarı bölgesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX