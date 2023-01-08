Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." açıklaması yapıldı.
Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2023
Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/b4lCdqhxgq
- Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan: Gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz
- "Bugün vatan aşkıyla dolu kalbimizle şehitlerimizin emanetini devraldığımız günü hürmetle yad ediyoruz"
- Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Hac kontenjanları belli oldu
- İYİ Partili vekilden FETÖ itirafı! Akşener mesajını 'yumuşatmış'