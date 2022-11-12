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12 Kasım 2022 Cumartesi 17:53:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 17:53:00

Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu. Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriye pkk terörist
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