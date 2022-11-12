Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu. Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/of2y37bklQ