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25 Aralık 2022 Pazar 10:09:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 10:09:00

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Etiketler : fırat kalkanı barış pınarı terörist milli savunma bakanlığı
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