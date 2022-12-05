Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/XvDLttcITE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2022
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