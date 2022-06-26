MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2022
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/kijgpkYySd
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