Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.... pic.twitter.com/MnYAkn1tsN
- Marmara Bölgesi'ndeki 6 il için fırtına uyarısı
- MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
- AK Parti İstanbul'un yeni seçim şarkısı: "Sevdamızsın İstanbul"
- "Kentin olimpiyat şehri olması için adım atacağız"
- SETA'dan "Kızıldeniz Güvenliği: Husi Saldırıları ve Artan Jeopolitik Riskler" analizi
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.