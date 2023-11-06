Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0puTJGTrjd