Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2023
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0puTJGTrjd
Açıklamada, operasyonların hızla devam edeceği aktarıldı.
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