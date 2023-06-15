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15 Haziran 2023 Perşembe 10:02:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 10:02:00

Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya paylaşımında şu şekilde duyurdu:

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : milli savunma bakanlığı mehmetçik saldırı terörist tel rıfat münbiç
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