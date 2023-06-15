Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya paylaşımında şu şekilde duyurdu:

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi.

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57'ye... pic.twitter.com/bRfsHHauZC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2023

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