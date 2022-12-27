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Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
27 Aralık 2022 Salı 11:27:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 11:27:00

Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist zeytin dalı fırat kalkanı
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