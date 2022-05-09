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09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:49:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:49:00

Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Zeytin Dalı
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