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Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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02 Haziran 2022 Perşembe 11:11:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 11:11:00

Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı 11 PKK/YPG Türk Silahlı Kuvvetleri
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