Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2022
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oLAY0bsOU0
- Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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