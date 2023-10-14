Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/i7Yrk1Z5i8
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