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Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
14 Ekim 2023 Cumartesi 15:44:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 15:44:00

Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı fırat kalkanı zeytin dalı terörist
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