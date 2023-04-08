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08 Nisan 2023 Cumartesi 16:21:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 16:21:00

Suriye'nin kuzeyinde 1 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk barış pınarı bölgesi

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