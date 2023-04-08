Suriye'nin kuzeyinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
- Suriye'nin kuzeyinde 1 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı
- Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı
- Mersin Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirdi
- Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
- Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin şantiye şefi tutuklandı