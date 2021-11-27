Suriye ve Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 8'inin DEAŞ, 3'ünün PKK/YPG ve 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.