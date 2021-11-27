Suriye ve Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı

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27 Kasım 2021 Cumartesi 12:27:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 12:32:00

Suriye ve Yunanistan sınırlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 16 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8'i DEAŞ, 3'ü PKK/YPG, 1'i FETÖ üyesi toplam 16 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 8'inin DEAŞ, 3'ünün PKK/YPG ve 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut yasa dışı terör örgütü pkk ypg fetö
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