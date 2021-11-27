Suriye ve Yunanistan sınırlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 16 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8'i DEAŞ, 3'ü PKK/YPG, 1'i FETÖ üyesi toplam 16 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 8'inin DEAŞ, 3'ünün PKK/YPG ve 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin DEAŞ, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/BlVd5Uuc7o— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2021
- Şehit düşen asker son yolculuğuna uğurlandı
- Kar ve buzlanmayla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
- Suriye ve Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı
- Türk Kızılay dünyadaki 20 milyonu aşkın insana yardım eli uzattı
- 10 bin şüphelinin soruşturma bilgilerini sızdırmış
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 44 şüpheli tutuklandı