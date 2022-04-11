11 Nisan 2022 Pazartesi 14:44:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 14:44:00
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgeleri ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirilirken, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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