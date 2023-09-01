Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.... pic.twitter.com/jb0YAzO1CV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2023