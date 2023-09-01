Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2023
Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ, diğerinin de PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.... pic.twitter.com/jb0YAzO1CV